Güney Kore’de grip aşısı yapılan 22 kişi öldü

Güney Kore'de aralarında 17 yaşındaki bir gencin de bulunduğu en az 22 kişinin grip aşısı olduktan sonra ölmesi ülkede tartışmalara yol açtı. Güney Kore Doktorlar Birliği, konuyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar aşı programının durdurulması çağrısında bulundu. Soruşturma heyetinin başkanı, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Jeong Eunkyeong ise ölümlerle aşı arasında direkt bir bağlantı olduğuna inanmadığını ve aşı programının devam edeceğini duyurdu. Kovid-19'la mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemek amacıyla 19 milyon kişi için ücretsiz aşı programı başlatılan ülkede bugüne kadar 13 milyon kişiye aşı yapıldı.