Güney Kore'deki şüpheli ölümler hakkında flaş açıklama! Ölümlerin sebebi grip aşısı mı?

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da ülke genelinde şüpheli ölümlerin sebebinin grip aşısı olamayacağını belirterek "Şimdiye kadar uzmanlar, aşılarla ölümlerin bağlantılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi ama birçok vatandaşımız endişeli." ifadesini kullandı.

Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini bildirdi.