Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

İddiaya göre, Kuzey Sidney'deki North Ryde'de yaşayan Melissa Nosti, 2010'da denetleme memuru olarak çalıştığı okulda bir öğrenciyle cinsel birliktelik yaşadı. 33 yaşındaki zanlı geçen hafta suçunu kabul ettikten sonra altı ay şartlı tahliye olmaksızın 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak sonrasında kefaletle serbest bırakıldı. Cinsel istismar davası olmasına rağmen kefalet seçeneğinin olması ülkedeki avukatlar tarafından tepki ile karşılandı.