Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

BÜYÜDÜKÇE RENGİNİ KAYBEDECEK

Çok nadir de olsa köpek yavruları bazen açık yeşil doğabiliyor. Yavrunun rahimdeyken biliverdin (yeşil bir safra pigmenti) adlı pigmentle temas etmiş olmasının bu duruma neden olabileceği belirtiliyor. Ancak yavru büyüdükçe doğum tüylerini, yani yeşil rengini de kaybedecek.