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: renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

ülkesinden dikkat çeken bir haberi geldi... En hafif tabirle bu yıl tahmin edilemez bir yıl oldu. Bu ilginç yılda sadece küresel olarak değil, farklı alanlarda da hiç görülmemiş olaylar yaşanıyor. Son olarak, bir İtalyan çiftçi olan Cristian Mallocci’nin uzun süredir beslediği köpeği fıstık yeşili bir yavru doğurdu! Çiftçi, köpeğin ismine hemen “” koydu.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:42 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:18 ABONE OL
Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

ülkesi İtalya'da oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Yavru, Akdeniz adası olan Sardunya'daki çiftlikte doğan beş köpek yavrusundan biri… 'nın erkek ve kız kardeşlerinin hepsinin kürk rengi anneleriyle aynı. Yeşil kürkle doğan bir köpek çok nadir olarak kayıtlara geçmiştir. Yavru köpeğin rahimdeyken biliverdin adı verilen yeşil bir pigmentle temas etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

İşte, çok nadir görülen yavru köpeğin ilginç görüntüleri...

Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

İtalya'nın Sardinya adasında bir çiftlikte doğum yapan köpeğin 5 yavrusundan biri açık yeşil doğdu. Cristian Mallocci adlı çiftçinin köpeği Spelacchia'nın doğurduğu yavruların geri kalanı ise bembeyaz

Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

BÜYÜDÜKÇE RENGİNİ KAYBEDECEK

Çok nadir de olsa köpek yavruları bazen açık yeşil doğabiliyor. Yavrunun rahimdeyken biliverdin (yeşil bir safra pigmenti) adlı pigmentle temas etmiş olmasının bu duruma neden olabileceği belirtiliyor. Ancak yavru büyüdükçe doğum tüylerini, yani yeşil rengini de kaybedecek.

Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

FISTIK ADINI TAKTI

"Yeşil umut ve şansın rengidir" diyen çiftçi Mallocci, yeşil doğan yavruya 'Fıstık' adını taktı. Yavrulardan sadece Fıstık'ı elinde tutacağını, diğer yavruları sahiplendireceğini söyledi. Fıstık çiftlikte koyun çobanlığı yapacak.

Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

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Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

.

Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

.

Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

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Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…
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