Son Dakika: Antepfıstığı renginde yavru köpek doğdu! 2020 yılı sadece küresel ölçekte ilginç değil…

Akdeniz ülkesi İtalya'da oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Yavru, Akdeniz adası olan Sardunya'daki çiftlikte doğan beş köpek yavrusundan biri… Antepfıstığı'nın erkek ve kız kardeşlerinin hepsinin kürk rengi anneleriyle aynı. Yeşil kürkle doğan bir köpek çok nadir olarak kayıtlara geçmiştir. Yavru köpeğin rahimdeyken biliverdin adı verilen yeşil bir pigmentle temas etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.
İşte, çok nadir görülen yavru köpeğin ilginç görüntüleri...
İtalya'nın Sardinya adasında bir çiftlikte doğum yapan köpeğin 5 yavrusundan biri açık yeşil doğdu. Cristian Mallocci adlı çiftçinin köpeği Spelacchia'nın doğurduğu yavruların geri kalanı ise bembeyaz
BÜYÜDÜKÇE RENGİNİ KAYBEDECEK
Çok nadir de olsa köpek yavruları bazen açık yeşil doğabiliyor. Yavrunun rahimdeyken biliverdin (yeşil bir safra pigmenti) adlı pigmentle temas etmiş olmasının bu duruma neden olabileceği belirtiliyor. Ancak yavru büyüdükçe doğum tüylerini, yani yeşil rengini de kaybedecek.
FISTIK ADINI TAKTI
"Yeşil umut ve şansın rengidir" diyen çiftçi Mallocci, yeşil doğan yavruya 'Fıstık' adını taktı. Yavrulardan sadece Fıstık'ı elinde tutacağını, diğer yavruları sahiplendireceğini söyledi. Fıstık çiftlikte koyun çobanlığı yapacak.
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