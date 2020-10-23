Son dakika: Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerler 'Karabağ Azerbaycan' dedi!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleşen savaşta Azerbaycan güçleri büyük ilerleme kaydetti. Son dakika bilgisine göre Karabağ'ın İran sınırı tamamen Azerbaycan kontrolüne geçti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna karşı destan yazıyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar ikinci ateşkese rağmen devam ederken, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda esir alınan Ermenistan askerlerinin "Karabağ Azerbaycan" dediği anlar kameraya yansıdı.

Son dakika! Teslim olan Ermeni askerlerinden "Karabağ Azerbaycan" sloganı | Video

BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORLAR

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve altyapısına ciddi zarar verildiğini ve Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığını açıkladı.