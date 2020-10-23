Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerler 'Karabağ Azerbaycan' dedi!

Son dakika: ordusunun esir aldığı Ermeni askerler 'Karabağ Azerbaycan' dedi!

Son dakika bilgilerinin gelmeye devam ettiği savaşında çok kritik detaylar da ajanslara ulaşmayı sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun bozguna uğrattığı Ermenistan'da işler hiç de iyi gitmiyor. Son olarak Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'da esir aldığı, sivillerin üzerine bomba yağdırıp bebekleri öldüren Ermeni askerlerinin, 'Azerbaycan Karabağ' dediği anlar kameraya yansıdı. İşte o görüntüler ve haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:09 Son Güncelleme: 23.10.2020 10:30 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerler 'Karabağ Azerbaycan' dedi!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleşen savaşta Azerbaycan güçleri büyük ilerleme kaydetti. Son dakika bilgisine göre Karabağ'ın İran sınırı tamamen Azerbaycan kontrolüne geçti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna karşı destan yazıyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar ikinci ateşkese rağmen devam ederken, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda esir alınan Ermenistan askerlerinin "Karabağ Azerbaycan" dediği anlar kameraya yansıdı.

Son dakika! Teslim olan Ermeni askerlerinden "Karabağ Azerbaycan" sloganı | Video

BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORLAR

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve altyapısına ciddi zarar verildiğini ve Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

Son dakika korona virüs haberi: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'Ev' uyarısı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerler 'Karabağ Azerbaycan' dedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA