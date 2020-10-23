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: 'taki patlamanın ardından kırık cam ve molozlardan heykel dikildi! Dikkat çeken kareler...

haberi: Lübnan'ın başkenti 4 Ağustos'taki korkunç patlamanın izlerini silmeuye çalışıyor. Adeta yok olan şehirde enkaz hale kaldırılamadı. Ülke tarihinin en büyük ekonomik buhranını yaşarken, Lübnanlıların öfkesi sürüyor. Patlamadan geriye kalan moloz ve kırık camları toplayan Beyrut halkı, öfkeyi sembolize eden bir heykel dikti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:50 Son Güncelleme: 23.10.2020 08:58 ABONE OL
Son dakika: Beyrut'taki patlamanın ardından kırık cam ve molozlardan heykel dikildi! Dikkat çeken kareler...

Dünyanın en korkunç patlamalarından birini yaşayan Lübnan'ın başkenti ayağa kalkmak, enkazın izlerini silmek için çabalıyor. Adeta hayalete dönen şehirde, her yerde molozlar ve cam kırıkları var. Patlamanın öfkesini hala yaşayan halk, enkazdaki malzemeleri kullanarak bir heykel yaptı.

Son dakika: Beyrut'taki patlamanın ardından kırık cam ve molozlardan heykel dikildi! Dikkat çeken kareler...

SON DAKİKA: PATLAMANIN SAATİ DE SEMBOLİZE EDİLDİ

Özenle hazırlanan kadın heykelinin öfkeyi sembolize ettiği belirtiliyor. Heykelin titiz bir çalışma ile yapıldığı görülürken, patlamanın saati de unutulmadı. Patlama sonucu ortaya çıkan moloz ve kırık cam parçalarının kullanıldığı heykele, olay saatini hatırlatan bir de kırık saat konuldu.

Son dakika: Beyrut'taki patlamanın ardından kırık cam ve molozlardan heykel dikildi! Dikkat çeken kareler...

12 NUMARALI DEPODA MEYDANA GELMİŞTİ

Lübnan'ın başkenti Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı.

Son dakika: Beyrut'taki patlamanın ardından kırık cam ve molozlardan heykel dikildi! Dikkat çeken kareler...

180'i AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTMİŞTİ

Patlama nedeniyle 180'i aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve onlarca kişi kayboldu. Kentteki evlerin ve binaların birçoğu ise hasar gördü.

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Son dakika: Beyrut'taki patlamanın ardından kırık cam ve molozlardan heykel dikildi! Dikkat çeken kareler...
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