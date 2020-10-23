Son dakika: Beyrut'taki patlamanın ardından kırık cam ve molozlardan heykel dikildi! Dikkat çeken kareler...

Dünyanın en korkunç patlamalarından birini yaşayan Lübnan'ın başkenti Beyrut ayağa kalkmak, enkazın izlerini silmek için çabalıyor. Adeta hayalete dönen şehirde, her yerde molozlar ve cam kırıkları var. Patlamanın öfkesini hala yaşayan halk, enkazdaki malzemeleri kullanarak bir heykel yaptı.