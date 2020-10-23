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Son dakika haberi: kritik noktaları işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan- cephe hattında son durum...

Son dakika | ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarına hız kesmenden devam ediyor. . Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların devam ettiği bildirildi. Ermeni güçlerine darbe vuran Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:35 Son Güncelleme: 23.10.2020 09:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan kritik noktaları işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

Son dakika haberi: ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. İşte cephe hattında son durum...

Son dakika haberi: Azerbaycan kritik noktaları işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

ÖNEMLİ BÖLGELERDE KONTROL SAĞLANDI

ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

Son dakika haberi: Azerbaycan kritik noktaları işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

ERMENİ GÜÇLERİ DARMADUMAN

Açıklamada, tüm cephe boyunca 'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan kritik noktaları işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

DURUM AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

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Son dakika haberi: Azerbaycan kritik noktaları işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...
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