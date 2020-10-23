Son dakika haberi: Azerbaycan kritik noktaları işgalden kurtardı! İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. İşte cephe hattında son durum...