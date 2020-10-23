Bilim insanlarından corona virüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması! Koronavirüs aşı denemelerinde dünyayı şoke eden gelişme

Koronavirüs aşı denemeleri dünyanın çeşitli ülkelerinde devam ediyor. Toplamda 200'ün üzerinde ülkede görülen virüs, dünya üzerinde 1 milyon 100 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Konuyla ilgili bilim insanlarının yaptığı son dakika açıklaması dünyanın gündemine oturdu. Bilim insanları, şu anda klinik denemelerin son aşamasında bulunan ve on binlerce gönüllü üzerinde denenen 9 aşının hiçbirinin Covid-19 nedeniyle ağır hastalanmaktan ya da ölümden koruyacağına dair sonuç göstermediğini açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR: ÖLÜMDEN KORUMAYABİLİR

Henüz etkili bir ilacın bulanması küresel salgının durdurulması için etkili bir aşının bulunması tek umut olarak görülüyor. Bununla birlikte, küresel aşı yarışında sona ulaşmaya çok yakın 9 potansiyel corona virüs aşısı bulunuyor. İnsan deneylerinin son aşamasına gelen Moderna, Oxford/AstraZeneca, CanSino, SinoPharm, JohnsonJohnson, BioNTech/Pfizer, Gamaleya Enstitüsü, Sanofi/GSK ve Sinofarm'ın aşıları şu anda dünya genelinde onbinlerce gönüllü üzerinde test ediliyor.