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Son dakika haberi: TV kanalından Ermeni lobisine büyük darbe! Ermeni lobisinden gerçekleri yayınlayan Fransız kanala tehdit!

Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırıları Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlandı. Ermenistan'ın 'ın ,kinci büyük kenti Gence'yi balistik füzelerle vurduğu bölgede yapılan röportajı yayınlayan kanala Ermeni lobisinden tehdit mesajları geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 15:37 Son Güncelleme: 23.10.2020 15:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Fransa TV kanalından Ermeni lobisine büyük darbe! Ermeni lobisinden gerçekleri yayınlayan Fransız kanala tehdit!

Son dakika haberi: Fransız televizyon kanalı TF1 kanalı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu bölgedeki sivilleri yaptığı röportajı yayınladı. Haberin yayınlanmasıyla yanıltıcı bilgilerle Fransa'da provokasyonlara devam eden Ermeni lobisi TV kanalına tehdit mesajı gönderdi.

ERMENİSTAN'IN SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARI YAYINLANDI

Fransız televizyon kanalı TF1 kanalı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu bölgedeki sivillerle yaptığı röportajları yayınladı. TF1 kanalının muhabiri Liseron Budul, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri hedef aldığı bölgede sivillerle yaptığı röportaja yer verdi. TF1 muhabiri Budul'a konuşan Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun silahlarını bırakarak cepheden kaçtığını ifade etti.Haberde, cephe hattına yakın yerleşim yerlerinde Ermenistan'ın sivilleri hedef almasının ardından yaşadıkları zorluklar dile getirildi.

ERMENİ LOBİSİNDEN KANALA TEHDİT MESAJI

TF1'in televizyonda yayınlanan üç dakikalık haberinde Ermenistan'ın verdiği zarar gözler önüne serildi. Ermeni lobisi üyeleri, sosyal ağlarda TF1 TV kanalı hakkında aşağılayıcı sözler söyleyerek tehdit mesajları gönderdi.

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Son dakika haberi: Fransa TV kanalından Ermeni lobisine büyük darbe! Ermeni lobisinden gerçekleri yayınlayan Fransız kanala tehdit!
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