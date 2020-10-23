Son Dakika: Pedofili suçlularına dev operasyon! İnternetten tek tek tespit edildi...

Avustralya'da pedefoli suçlularına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Ajansların son dakika kodu ile geçtiği tutuklamalar, internette paylaşılan görüntü ve videolarla ilgili bir yıl süren soruşturma sonrasında gerçekleşti. Tüm Avustralya eyaletlerinde 19 ile 57 yaşları arasındaki şüpheliler tutuklandı. Polis, hepsi çocuk istismarına ilişkin materyal bulundurmak veya üretmekle ilgili toplam 350 suçlama ile sapkın şahısların sorgulamasına başladı.