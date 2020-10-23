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: Pedofili suçlularına dev operasyon! İnternetten tek tek tespit edildi...

’dan gelen haberine göre, ahlaksız ve illegal içerik üreten ve yayanlar hakkında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Avustralya polisi, çocuk istismarı materyaline sahip olduğu ve ürettiği şüphesiyle ülke çapında 44 kişiyi tutukladı. Avustralya Federal Polisi (AFP), bu süreçte on altı çocuğun kurtarıldığını söyledi. İşte, operasyonu ilişkin detaylar ve operasyondan görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:56 Son Güncelleme: 23.10.2020 12:03 ABONE OL
Son Dakika: Pedofili suçlularına dev operasyon! İnternetten tek tek tespit edildi...

'da pedefoli suçlularına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Ajansların kodu ile geçtiği tutuklamalar, internette paylaşılan görüntü ve videolarla ilgili bir yıl süren soruşturma sonrasında gerçekleşti. Tüm Avustralya eyaletlerinde 19 ile 57 yaşları arasındaki şüpheliler tutuklandı. Polis, hepsi çocuk istismarına ilişkin materyal bulundurmak veya üretmekle ilgili toplam 350 suçlama ile sapkın şahısların sorgulamasına başladı.

Son Dakika: Pedofili suçlularına dev operasyon! İnternetten tek tek tespit edildi...

Operasyonların internette paylaşılan görseller üzerinde bir yıl süren takibin sonrasında gerçekleştirildiğini belirten AFP, Molto adı verilen operasyonda 16 çocuğun zarar görmekten kurtarıldığını ifade edildi.

Komiser Reece Kershaw de yakalananlar hakkındaki 350 suçlamanın tümünün çocuk istismarına ilişkin materyal bulundurmak veya üretmekle ilgili olduğunu dile getirerek, "Suçluları yakalamak ve mahkemeye çıkarmak bu savaşın sadece yarısıdır." dedi.

Son Dakika: Pedofili suçlularına dev operasyon! İnternetten tek tek tespit edildi...

ACCCE'nin çocukları cinsel tacizden kurtarmaya kararlı olduğunu vurgulayan Kershaw, "Araştırmacılarımız (görüntülere) piksel piksel bakarak titizlikle ipuçlarını arıyorlar ve asla pes etmiyorlar. Çocuk istismarına ilişkin materyalleri görüntülemek, dağıtmak veya üretmek suçtur. Çocuklar meta değildir ve AFP ve ortak kurumları suçluları tespit etmek ve kovuşturmak için 24 saat çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Pedofili suçlularına dev operasyon! İnternetten tek tek tespit edildi...

Komiser Kershaw, AFP'nin Temmuz 2019 ile Haziran 2020 arasındaki operasyonlarında 67'si başka ülkelerden olmak üzere 134 çocuğu istismardan kurtardığını da sözlerine ekledi.

İnşaat, ulaşım, kolluk kuvvetleri ve konaklama alanlarında çalıştıkları belirtilen zanlıların gelecek günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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Son Dakika: Pedofili suçlularına dev operasyon! İnternetten tek tek tespit edildi...
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