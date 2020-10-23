Son Dakika: Ülkenin Sağlık Bakanı'ndan tepki toplayan davranış! Avrupa corona virüsü salgınında en kötü günlerini yaşıyor...

Corona virüsü nedeniyle Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da peş peşe sıkı tedbir kararları geldi. Çek Sağlık Bakanı Roman Prymula, sıkı coroan virüsü tedbirleri ilan ettikten ve insanlardan evde kalmaları için uyarılarda bulunduktan birkaç gün sonra, Prag'da bir restorandan çıkarken fotoğrafının çekilmesinin ardından "sonuçlarla yüzleşmeye hazır" olduğunu söyledi. Ülke şu anda kişi başına düşen yeni enfeksiyon açısından dünyadaki en kötü koronavirüs salgınlarından birini yaşıyor. Çek Cumhuriyeti'ndeki restoranlar 14 Ekim Çarşamba gününden bu yana oturarak servis hizmetine kapalı. Saat 20:00'ye kadar paket servisi devam edecek.

SON DAKİKA: PARLAMENTODA CORONA VİRÜSÜ ÖZÜRÜ!

Cuma günü ülkenin en çok satan tabloid gazetesi Blesk'te yayınlanan fotoğraflar, Prymula'nın restorandan ayrıldığını ve makam aracına maskesiz girdiğini gösteriyor.