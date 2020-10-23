Türkiye’ye kucakta geldi ayakları üzerinde döndü

Suriye'nin İdlib ilinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib'e döndü. Ailesiyle 1 Eylül'de Türkiye'ye getirilen Muhammed bebek, Ankara'da gerekli tetkiklerin ardından protez bacaklarına kavuştu. Muhammed bebek, Türkiye'deki geçirdiği 7 haftalık adaptasyon sürecinin ardından protez bacaklarıyla İdlib'de sığındıkları çadırlarına geri döndü.Baba Halit Mısaytıf "Tedavinin ilk aşaması bitti. İlerleyen günlerde tekrar Türkiye'ye geçerek süreç tamamlanacak. Türkiye hükümetine, AFAD'a ve Anadolu Ajansı'na yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte bize destek olan ve bizi evinde misafir eden Sayın Emine Erdoğan'a da teşekkür ediyorum" dedi.Muhammed'i yeni haliyle gören çocukların gelip onunla oynamaya başladığını anlatan baba Mısaytıf, "Muhammed artık gülüyor. Kendini normal çocuklar gibi hissediyor" ifadelerini kullandı.