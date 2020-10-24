Balkanlar’da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Bosna Hersek'te Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ederken, salgın tedbirleri yeniden sıkılaştırılmaya başladı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük artışın kaydedildiği Hırvatistan'da, son 24 saatte 1876 yeni vaka tespit edildi. Test yapılan her 4 kişiden 1'inin Kovid-19 pozitif olduğu ortaya çıktı. Slovenya'da ise Başbakan Janez Jansa, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle en az bir hafta sürecek yeni önlemler aldıklarını açıkladı. Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak ek tedbirlere göre, ülke genelindeki restoran, kafe, otel ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı. Günlük vaka sayılarının ilk kez dört haneli rakamlara ulaştığı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise liselerin uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. Son 24 saatte 579 yeni vaka tespit edilen Sırbistan'da da salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedildi.Bu arada dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu, ölümler 1 milyon 143 bini aştı.ABD'de FDA, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa "Veklury" adlı virüs kırıcı ilacını onayladı.Belçika'da da yeni kısıtlamalar yolda.