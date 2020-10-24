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Büyükelçi ’tan ’li senatöre ders

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Büyükelçi Serdar Kılıç’tan ABD’li senatöre ders
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri işlediğini iddia eden ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayı körüklediğini ileri süren ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer'e "Kendi iç siyasi ajandanız için Türkiye'ye karşı (ortaya atılan) asılsız iddialara tevessül etmeniz çok yazık. Eğer bölgedeki insan hakları ihlallerine ilişkin gerçekten endişeniz varsa, 'ortağınızın' (YPG/PKK) Rakka'daki eylemlerine ve Türkiye ile Suriye'deki terör saldırılarına baksanız daha iyi olur" diyerek tarihi bir ders verdi.
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Büyükelçi Serdar Kılıç’tan ABD’li senatöre ders
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