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uyardı: aşı sonuçları için o tarih işaret edildi! DSÖ’den flaş açıklaması!

ile ilgili haberleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından geldi. Yeni tip ismiyle için dünya genelinde faz 3 aşı denemeleri devam ederken deneme sonuçlarının çıkacağı tarih hakkında bilgi verdi. Kasım sonu itibarıyla sonuçların alınabileceğini duyurmasının ardından corona virüsü aşı çalışmalarına yönelik araştırmalar da arttı. İşte 'den son dakika Covid-19 açıklamaları…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 14:25 Son Güncelleme: 24.10.2020 14:30 ABONE OL
DSÖ son dakika uyardı: Corona virüsü aşı sonuçları için o tarih işaret edildi! DSÖ’den flaş Covid-19 açıklaması!

haberler... Genel Direktörü, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısı sırasında pandemisi aşı çalışmalarına yönelik flaş açıklamalarda bulundu. "Bu pandemide, özellikle Kuzey Yarımkürede kritik bir dönüm noktasındayız. Önümüzdeki birkaç ay çok zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir istikamette ilerliyor" uyarısında bulundu. İşte DSÖ'den gelen flaş açıklamaları…

DSÖ SON DAKİKA DUYURDU!

Covid-19 virüsüne yönelik aşı deneme çalışmalarının sonuçlarının alınacağı tarih belli oldu. DSÖ Direktörü açıklamalar yaparken Kasım sonunu işaret etti.

İşte Covid-19 aşı çalışmalarına yönelik son gelişmeler…

DSÖ son dakika uyardı: Corona virüsü aşı sonuçları için o tarih işaret edildi! DSÖ’den flaş Covid-19 açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bu pandemide, özellikle Kuzey Yarımkürede kritik bir dönüm noktasındayız. Önümüzdeki birkaç ay çok zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir istikamette ilerliyor" uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, ülke liderlerini daha fazla gereksiz ölümleri, temel sağlık hizmetlerinin çökmesini ve okulların tekrar kapanmasını önlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Oksijenin hastaları için en gerekli "ilaçlardan" biri olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, sürdürülebilir oksijen tedarikini artırmak için tüm hükümetler, ortaklar ve özel sektör ile dayanışma içinde çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, salgın döneminde oksijene yönelik talebin katlanarak arttığını belirterek, tahminlerine göre, dünyadaki en fakir ülkelerin hasta bakımı için ihtiyaç duydukları oksijenin sadece yüzde 5 ila 20'sine sahip olduklarını aktardı.

DSÖ son dakika uyardı: Corona virüsü aşı sonuçları için o tarih işaret edildi! DSÖ’den flaş Covid-19 açıklaması!

"AŞILARA İLİŞKİN BEKLENTİLER DENGELİ OLMALI"

Aşı çalışmalarına ilişkin bir soruyu cevaplayan bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise "Devam eden aşı çalışmalarını izleyebildiğimiz kadarıyla en iyi beklentimiz, yıl sonundan önce, muhtemelen kasım sonundan itibaren, bir veya iki aşı denemesinden sonuç alabileceğimizdir" dedi.

Swaminathan, aşıların acil kullanımının gündeme gelmesi halinde ise DSÖ'nün bu konuda "minimum kriterleri" olduğunu belirtti.

Halen dünya genelinde 10 aşının Faz 3 denemelerinin devam ettiğini işaret eden Swaminathan, aşıların başarılı olmasına ilişkin beklentilerin "dengeli" olması gerektiğini vurguladı.

Swaminathan, aşıların 'a karşı başarılı olmama ihtimaline de değinerek, "Çünkü aşı denemelerinin başarı oranlarının yüzde 10-20 olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da Avrupa'da vaka sayılarında, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde "fevkalade" bir artış olduğunu söyledi.

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DSÖ son dakika uyardı: Corona virüsü aşı sonuçları için o tarih işaret edildi! DSÖ’den flaş Covid-19 açıklaması!
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