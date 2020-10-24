En sağlam zırh bu böcekte

ABD'li araştırmacıların yeni deneyine göre daha güçlü binalar veya uçaklar yapmanın sırrı, son derece dayanıklı bir böceğin anatomisinde yatıyor. Irvine'deki Kaliforniya Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi'nden mühendisler, şeytani zırhlı böcek (Nosoderma diabolicum) diye bilinen böceğin dayanıklılığını ilginç bir yöntemle test etti. Böceğin üzerinden arabayla geçen ve ölmediğini gören araştırmacılar, bu etkileyici canlının, kendi ağırlığının 39 bin katını kaldırabileceğini belirledi. Böceğin, karnından geçen ve sutur ve adı verilen bir hatta buluşan, zırh benzeri iki kınkanata sahip olduğu, ve bir yapboz gibi kıvrımlarla birleştiği ortaya kondu. Mühendislik profesörü David Kisailus, bu çalışmaların gelecekte daha güçlü binalar veya araçlar geliştirilmesini sağlayacağını belirtti.