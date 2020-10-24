Kabil’de intihar saldırısı: 10 ölü, 20 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde yer alan bir üniversiteye hazırlık kursu binasında intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, saldırıda 10 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.SON DAKİKA HABERLERİ: Melek Arslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in pişkin ifadesi ortaya çıktı! Son dakika: Azerbaycan ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum...