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’de saldırısı: 10 ölü, 20 yaralı

’ın başkenti ’de düzenlenen saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:34 Son Güncelleme: 24.10.2020 16:38 ABONE OL
Kabil’de intihar saldırısı: 10 ölü, 20 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde yer alan bir üniversiteye hazırlık kursu binasında intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, saldırıda 10 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Kabil’de intihar saldırısı: 10 ölü, 20 yaralı
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