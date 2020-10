New York Times'tan tepki çeken paylaşım! Sakal ve cübbeli vatandaşlarımızı rencide ettiler

Haber ajansı Associated Press'in (AP) abonelerine duyurduğu, "ABD'nin Türkiye'deki Büyükelçiliği terör uyarısı verdi ve hizmetlerini geçici olarak durdurdu" başlıklı haberini Twitter'da paylaşan New York Times, sakallı ve cübbeli vatandaşlarımızın fotoğrafını haberde kullanıldı. Tıpkı Hollywood filmlerinde olduğu gibi Müslümanları terörizmle ilişkilendirme çabasına girişen New York Times, Hz. Muhammed'in (s.a.v) sünneti olan sakal ve cübbe ile terörizmi yan yana getirmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ



Ayasofya'nın açılışı sırasında hatıra fotoğrafı çeken sakallı ve cübbeli Türk vatandaşlarının fotoğrafını terör uyarısı haberinde kullanan New York Times, haber içeriğinde ise Amerikalılara ve diğer yabancılara yönelik olası bir saldırının olabileceğini ve konsolosluk hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığını ifade etti. Bilinçli olarak bu fotoğrafı kullanan New York Times'ın Türkiye karşıtlığı ve Ayasofya hazımsızlığı da günyüzüne çıkmış oldu.

Dünyanın birçok yerinden çok sayıda yerli ve yabancı sosyal medya kullanıcısı, New York Times'ın haberinin altında tepkilerini dile getiren mesajlarla karşılık verdi ve gazetenin algı operasyonuna kalkıştığını yazdı.



TURİZME SEKTE VURMAK İÇİN Mİ TERÖR UYARISI YAPILDI?



Ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin uyarısında, Amerikan vatandaşlarının büyük ofis binalarında, alışveriş merkezlerinde ve yabancıların bir araya geldiği diğer yerler de dâhil olmak üzere dikkatli olmaya çağırdığı belirtildi. Bu uyarıyla yine Türkiye turizmine karşı bir operasyon yapmak mı isteniyor?' sorusu akla geldi.