Rusya basını: Türk SİHA’ları geleceğin silahları

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda Türk SİHA'larına övgüler düzdü. Haberde Türk SİHA'larının, gelecekte savaşların kaderine hükmedeceği vurgulandı. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden birinin Türk SİHA'ları olduğunun altını çizen Rus askeri uzman Viktor Baranets, "Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini" söyledi. Azerbaycan'ın ordu envanterindeki silahların yüzde 95'inin eski Sovyet yapımı olduğunu vurgulayan Baranets, ancak Karabağ'da başarıyı getiren esas şeyin Türkiye'den alınan silahlar olduğuna dikkat çekti. Baranets, Suriye'de denenen Rus yapımı İHA'ların keşif amaçlı olduğunun altını çizerek, Rus İHA'larının teknolojik olarak Karabağ'da kullanılan modern Türk SİHA'larının gerisinde kaldığını belirtti.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı senatör Aleksey Puşkov, S-400 alımının Batı'nın Ankara ile ilişkilerini değiştirdiğini ve Türkiye'nin uluslararası otoritesini daha da güçlendirdiğini söyledi.