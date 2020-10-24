Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

ABD corona virüs salgınında endişe verici rakamlar ile karşı karşıya… Corona virüsü salgını başladığı günden bu yana, herkesin ziyaret ettiği bir site haline gelen John Hopkins'in verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günkü vaka sayısı en az 80.005 olarak bildirildi ve ülkenin önceki günün vaka sayısı olan 77.362'yi geçti.
ABD'li Baş Cerrah Dr. Jerome Adams Cuma günü erken saatlerde, ülke çapında hastanelerin %75'inde hastaneye yatışların artmaya başladığını ve yetkililerin birkaç hafta içinde ölümlerin de artmaya başlayacağından endişe duyduklarını söyledi.
SON DAKİKA: ŞU AN 41 BİN KİŞİ HASTANEDE
Adams, iyi haberin, remdesivir, steroid kullanımı ve hastaların daha iyi yönetimi dahil olmak üzere birçok faktör sayesinde ülkenin Covid-19 ölüm oranının yaklaşık %85 düştüğünü söyledi.
Covid Tracking Project'e göre 41.000'den fazla Covid-19 hastası Perşembe günü ülke genelinde hastanelerde yatıyordu. Bu, 20 Ağustos'tan bu yana ülke çapında en yüksek koronavirüs hastanesine yatış seviyesi olarak kayıtlara geçti.
CTP, hastaneye kaldırılan kişi sayısının Ekim ayı başından bu yana %33 arttığını söyledi.
Johns Hopkins, Perşembe günü 856 ölüm ile corona virüsü kaynaklı ölümlerin de arttığını gösteriyor. Yedi günlük ortalama günlük ölüm sayısı 763'e çıktı. Bu da, yine salgının en başından bu yana bir ayın en yüksek ortalaması.
Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci Cuma günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 vakalarındaki büyük artıştan endişe duyduğunu ve insanları virüsün yayılmasını önlemek için tedbirleri "ikiye katlamaya" çağırdı.
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Fauci yaptığı açıklamada, "30'dan fazla eyaletin haritasındaki yükselişler, biz bu konuda bir şey yapmadıkça kendiliğinden değişmeyecek" dedi.