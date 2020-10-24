Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

ABD corona virüs salgınında endişe verici rakamlar ile karşı karşıya… Corona virüsü salgını başladığı günden bu yana, herkesin ziyaret ettiği bir site haline gelen John Hopkins'in verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günkü vaka sayısı en az 80.005 olarak bildirildi ve ülkenin önceki günün vaka sayısı olan 77.362'yi geçti.

ABD'li Baş Cerrah Dr. Jerome Adams Cuma günü erken saatlerde, ülke çapında hastanelerin %75'inde hastaneye yatışların artmaya başladığını ve yetkililerin birkaç hafta içinde ölümlerin de artmaya başlayacağından endişe duyduklarını söyledi.

SON DAKİKA: ŞU AN 41 BİN KİŞİ HASTANEDE

Adams, iyi haberin, remdesivir, steroid kullanımı ve hastaların daha iyi yönetimi dahil olmak üzere birçok faktör sayesinde ülkenin Covid-19 ölüm oranının yaklaşık %85 düştüğünü söyledi.