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| ’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

Haberi… , salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olan 80.000'den fazla yeni corona virüsü vaka sayısı açıkladı. Bu, ülke genelinde artan hastaneye yatışlar ve günlük ölüm sayıları ile ilgili yapılan matematiksel tahminlerdeki sayılar açısından felakat senaryolarının sadece başlangıcı olarak görülüyor. Uzmanlar en kötü sayıların henüz gelmediğini söylüyor. İşte, ABD’de yaşanan corona virüs gelişmelerine ilişkin son dakika haberleri…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:53 Son Güncelleme: 24.10.2020 12:20 ABONE OL
Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

corona virüs salgınında endişe verici rakamlar ile karşı karşıya… Corona virüsü salgını başladığı günden bu yana, herkesin ziyaret ettiği bir site haline gelen John Hopkins'in verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günkü vaka sayısı en az 80.005 olarak bildirildi ve ülkenin önceki günün vaka sayısı olan 77.362'yi geçti.

ABD'li Baş Cerrah Dr. Jerome Adams Cuma günü erken saatlerde, ülke çapında hastanelerin %75'inde hastaneye yatışların artmaya başladığını ve yetkililerin birkaç hafta içinde ölümlerin de artmaya başlayacağından endişe duyduklarını söyledi.

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Adams, iyi haberin, remdesivir, steroid kullanımı ve hastaların daha iyi yönetimi dahil olmak üzere birçok faktör sayesinde ülkenin Covid-19 ölüm oranının yaklaşık %85 düştüğünü söyledi.

Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

Covid Tracking Project'e göre 41.000'den fazla Covid-19 hastası Perşembe günü ülke genelinde hastanelerde yatıyordu. Bu, 20 Ağustos'tan bu yana ülke çapında en yüksek koronavirüs hastanesine yatış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

CTP, hastaneye kaldırılan kişi sayısının Ekim ayı başından bu yana %33 arttığını söyledi.

Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

Johns Hopkins, Perşembe günü 856 ölüm ile corona virüsü kaynaklı ölümlerin de arttığını gösteriyor. Yedi günlük ortalama günlük ölüm sayısı 763'e çıktı. Bu da, yine salgının en başından bu yana bir ayın en yüksek ortalaması.

Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci Cuma günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 vakalarındaki büyük artıştan endişe duyduğunu ve insanları virüsün yayılmasını önlemek için tedbirleri "ikiye katlamaya" çağırdı.

Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Fauci yaptığı açıklamada, "30'dan fazla eyaletin haritasındaki yükselişler, biz bu konuda bir şey yapmadıkça kendiliğinden değişmeyecek" dedi.

Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi

Fauci daha önce federal bir maske düzenlemesinin işe yaramayacağını düşündüğünü söylemişti, ancak Cuma günü bunun olabileceğini açıkladı. Fauci, "İnsanlar maske takmıyorsa, belki de bunu zorunlu kılmalıyız" dedi.

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Son Dakika | ABD’de son durum: Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında en kötü günler henüz gelmedi
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