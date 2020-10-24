Son Dakika: Avrupa'da ordu yeniden göreve çağrıldı! Corona virüs vaka sayısı hızla artıyor...

ASKERİ AMBULANS, UÇAK VE PERSONELLER DEVREDE

Belçika ordusu, Liege kentinde bir acil durum hastanesi kurulması ve tıbbi ekipman, sağlık personeli ve hastaların helikopterlerle taşınmasını da kapsayan bir yardım planı hazırladı. Askeri ambulanslar ve sağlık personeli de salgınla mücadelede sivillere yardımcı olacak.

Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, silahlı kuvvetlerden bir sahra hastanesi kurmasını istemişti. Ancak Belçika ordusu son birkaç yıldır sahra hastanesine sahip değil. Bu nedenle kentteki eski bir hastane, askerler tarafından geçici bakım merkezine dönüştürülecek.

Askeriyeye ait C-130 nakliye uçakları da, gerektiğinde yurtdışına hasta taşımak amacıyla acil duruma uygun donatılacak.

Askeri yetkililer, kamu yayıncısı VRT'ye, 20 ambulans ve 100 kadar hekim ve hemşirenin talebe göre hemen görevlendirilebileceğini bildirdi.

Ordu, salgınla mücadele sırasında cezaevlerindeki tecrit kapasitesi aşılırsa, enfekte olmuş mahkumları da kabul edecek. Bütün bu hizmetler için bin 500 asker görevlendirilecek.