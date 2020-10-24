Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! 16 ve 13 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

SON DAKİKA: 16 YAŞINDAKİ AZERBAYCANLI YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi. Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.

Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.