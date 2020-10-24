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Son dakika: 'dan alçak saldırı! 16 ve 13 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

, Azerbaycanlı sivilleri vurmaya devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika habere göre, Ermenistan'ın 'a düzenlediği füze saldırısı sonrası 13 ve 16 yaşındaki iki sivil Azerbaycanlının yaşamını yitirdiği açıklandı. Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir evin bahçesine füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi. 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:17 Son Güncelleme: 24.10.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! 16 ve 13 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Son dakika: , Azerbaycanlı sivilleri hedef alarak savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ermenistan'ın 'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.

Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! 16 ve 13 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.

Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! 16 ve 13 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

SON DAKİKA: 16 YAŞINDAKİ AZERBAYCANLI YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi. Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.

'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.

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Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! 16 ve 13 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi
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