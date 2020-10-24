Son dakika haberi: ABD'de korkutan corona virüs uyarısı! Ölü sayısı 500 bini bulabilir

ŞUBAT AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü ABD'de koronavirüs ölümlerinin tüm Amerikalılar maske takmadığı sürece Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini öngördü. Vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953'e yükselen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 284'e yükseldi. Ülkede ölümlerin kırsal bölgelerde merkez bölgelere göre daha fazla artış göstermeye başladığı da belirtildi.