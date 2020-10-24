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Son dakika haberi: 'de korkutan corona virüs uyarısı! Ölü sayısı 500 bini bulabilir

Coronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Coronavirüsün merkez üssü olan Amerika'da covid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaşırken 229 bin kişi coronavirs nedeniyle hayatını kaybetti. 'de vaka sayıları hızla artmaya devam ederken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.Yapılan açıklamada; tüm Amerikalılar maske takmadığı sürece Şubat ayında 500 bine çıkabileceği ifade edildi

DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:19 Son Güncelleme: 24.10.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de korkutan corona virüs uyarısı! Ölü sayısı 500 bini bulabilir

Son dakika haberi: 'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceği belirtildi.

Son dakika haberi: ABD'de korkutan corona virüs uyarısı! Ölü sayısı 500 bini bulabilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 149 bin 367'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 497 bin 381'e yükseldi. Alınan tüm önlemlere rağmen dünyanın çeşitli ülkelerinde vaka sayısı artıyor. 'de uzmanlar, koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini açıkladı.

Son dakika haberi: ABD'de korkutan corona virüs uyarısı! Ölü sayısı 500 bini bulabilir

ŞUBAT AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü 'de koronavirüs ölümlerinin tüm Amerikalılar maske takmadığı sürece Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini öngördü. Vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953'e yükselen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 284'e yükseldi. Ülkede ölümlerin kırsal bölgelerde merkez bölgelere göre daha fazla artış göstermeye başladığı da belirtildi.

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Son dakika haberi: ABD'de korkutan corona virüs uyarısı! Ölü sayısı 500 bini bulabilir
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