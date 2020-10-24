Son dakika haberi: Ermeni Radyosu'ndan yeni skandal! Serdar Ortaç'ın ardından, Tarkan, Aras Bulut ve CZN Burak'ı da öldürdüler...

DAHA ÖNCE DE KAAN GİRGİN VE SERDAR ORTAÇ'I YAYINLAMIŞLARDI

Azerbaycan ile yaşanan çatışmaların ardından skandal bir yayına imza atan Ermenistan Kamu Radyosu, ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç ve Kaan Girgin'in fotoğraflarını öeln Azerbaycan askerleri şeklinde servis etmişti. Skandal sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı.