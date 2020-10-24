Son dakika haberi: Komşuda 5.4 büyüklüğünde deprem!

İran'ın Kazvin kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5,4 ŞİDDETİNDE

İran'ın Kazvin kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kazvin eyaletine bağlı Buyin Zehra ilçesi olan deprem, yerel saatle 15.04'te kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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