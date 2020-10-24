Son dakika haberi: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!

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haberi: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!

Bir kadın, erkek arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Sonrasında, talihsiz adama dehşeti yaşatan kadın, erkek arkadaşının organını ısırarak kopardı. Sonrasında erkek arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Ancak olaydan daha ilginç olan mahkemenin açıkladığı gerekçeli karar... Hakim "intikam almak için" partnerini öldürdüğü gerekçesiyle kadına 10 yıl hapis cezası verdi. İşte, haberine ilişkin detaylar ve dehşet verici cinayet ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:12 Son Güncelleme: 24.10.2020 18:12 ABONE OL
Son Dakika: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!

38 yaşındaki Cordelia Farrell, 37 yaşındaki sevgilisi Wayne Coventry'yi Ekim 2019'da erkek kardeşinin Bromsgrove'daki evinde mutfak bıçağıyla öldürdü. Hakim olarak davaya bakan James Burbidge bunun "zehirli bir ilişki olduğunu, ilişkinin böyle bir sonuca yol açtığını söyledi. Talihsiz adamın sevgilisi Farrell, adam öldürmekten suçlu bulundu ve Worcester Crown Adliyesi'nde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de kıskançlık nedeniyle sevgilisiyle tartışan Cordelia Farrell, erkek arkadaşının organını ısırarak kopardı. Birkaç hafta sonra ise konuşmak için tekrardan yanına gittiği talihsiz adamı defalarca bıçaklayarak öldüren cani kadına 10 yıl 18 ay hapis cezası verildi.

Son Dakika: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Cordelia Farrell, diğer kadınlarla samimi olduğu için kıskandığı 36 yaşındaki erkek arkadaşı Wayne Coventry ile tartıştıktan sonra organını dişleri ile ısırıp kopardı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Birkaç hafta sonra talihsiz adamla konuşmak için erkek arkadaşının kardeşinin evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma sonrası Cordelia, kardeşi ve diğer arkadaşlarının gözü önünde Wayne'yi defalarca bıçaklayıp öldürdü.

Son Dakika: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!

10 YIL HAPİS CEZASI

2019 ekim ayında meydana gelen olay sonrası kaçan Cordelia, birkaç gün sonra polise teslim oldu. Olay tarihinden itibaren tutuklu yargılanan Cordelia'ya mahkeme 10 yıl hapis cezası verdi.

Son Dakika: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!

"BIÇAĞI GERİ ÇIKARIRKEN GÜLÜYORDU

"Görgü tanıklarından biri,erkek arkadaşına son bıçak darbesini sapladıktan sonra bıçağı geri çıkarırken Cordelia'nın güldüğünü söyledi. Mahkeme Cordelia'ya cinayetten on yıl, erkek arkadaşına saldırıp testislerinden yaraladığı için ise 18 ay hapis cezası verdi.

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Son dakika haberi: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!
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