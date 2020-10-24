Son dakika haberi: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!

38 yaşındaki Cordelia Farrell, 37 yaşındaki sevgilisi Wayne Coventry'yi Ekim 2019'da erkek kardeşinin Bromsgrove'daki evinde mutfak bıçağıyla öldürdü. Hakim olarak davaya bakan James Burbidge bunun "zehirli bir ilişki olduğunu, ilişkinin böyle bir sonuca yol açtığını söyledi. Talihsiz adamın sevgilisi Farrell, adam öldürmekten suçlu bulundu ve Worcester Crown Adliyesi'nde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere'de kıskançlık nedeniyle sevgilisiyle tartışan Cordelia Farrell, erkek arkadaşının organını ısırarak kopardı. Birkaç hafta sonra ise konuşmak için tekrardan yanına gittiği talihsiz adamı defalarca bıçaklayarak öldüren cani kadına 10 yıl 18 ay hapis cezası verildi.
İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Cordelia Farrell, diğer kadınlarla samimi olduğu için kıskandığı 36 yaşındaki erkek arkadaşı Wayne Coventry ile tartıştıktan sonra organını dişleri ile ısırıp kopardı.
DEFALARCA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ
Birkaç hafta sonra talihsiz adamla konuşmak için erkek arkadaşının kardeşinin evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma sonrası Cordelia, kardeşi ve diğer arkadaşlarının gözü önünde Wayne'yi defalarca bıçaklayıp öldürdü.
10 YIL HAPİS CEZASI
2019 ekim ayında meydana gelen olay sonrası kaçan Cordelia, birkaç gün sonra polise teslim oldu. Olay tarihinden itibaren tutuklu yargılanan Cordelia'ya mahkeme 10 yıl hapis cezası verdi.
"BIÇAĞI GERİ ÇIKARIRKEN GÜLÜYORDU
"Görgü tanıklarından biri,erkek arkadaşına son bıçak darbesini sapladıktan sonra bıçağı geri çıkarırken Cordelia'nın güldüğünü söyledi. Mahkeme Cordelia'ya cinayetten on yıl, erkek arkadaşına saldırıp testislerinden yaraladığı için ise 18 ay hapis cezası verdi.