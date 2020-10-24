Son Dakika: Önce ısırdı, sonra bıçakladı... Erkek arkadaşını kıskanan kadın dehşet saçtı!

38 yaşındaki Cordelia Farrell, 37 yaşındaki sevgilisi Wayne Coventry'yi Ekim 2019'da erkek kardeşinin Bromsgrove'daki evinde mutfak bıçağıyla öldürdü. Hakim olarak davaya bakan James Burbidge bunun "zehirli bir ilişki olduğunu, ilişkinin böyle bir sonuca yol açtığını söyledi. Talihsiz adamın sevgilisi Farrell, adam öldürmekten suçlu bulundu ve Worcester Crown Adliyesi'nde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de kıskançlık nedeniyle sevgilisiyle tartışan Cordelia Farrell, erkek arkadaşının organını ısırarak kopardı. Birkaç hafta sonra ise konuşmak için tekrardan yanına gittiği talihsiz adamı defalarca bıçaklayarak öldüren cani kadına 10 yıl 18 ay hapis cezası verildi.