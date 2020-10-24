Son Dakika Haber: "Sarı bulutlarla corona virüs geliyor" Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

Hakkında çok az bilgi bulunan ve şu ana kadar ülkede corona virüsü bulunmadığını iddia eden Kuzey Kore'den dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Ülke yönetimi tüm televizyonlardan yayınladığı videoda, Çin'den gelen rüzgarlar ile taşınan sarı toz bulutlarının için corona virüsü olabileceğini ve bu yüzden evden çıkılmaması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore, ülkede corona virüsü vakası olmadığını iddia etmesine rağmen Ocak ayından bu yana sınırlarını kapalı tutuyor ve sosyal hareket kısıtlamaları da dahil olmak üzere sıkı tedbirler uyguluyor.

SON DAKİKA: EVDEN ÇIKMAYIN!

Kuzey Kore'de, Çin'den geldiği ve ülkeye koronavirüs getireceği söylenen "sarı toz" bulutu nedeniyle halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.