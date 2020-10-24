Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haber: "Sarı bulutlarla corona virüs geliyor" Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

Haber: "Sarı bulutlarla corona virüs geliyor" Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

Şu ana kadar corona virüsü vakası görülmeyen 'den kafa karıştıran bir uyarısı geldi. Kuzey Kore yönetimi, 'den rüzgarla birlikte gelen "sarı toz bulutunun" beraberinde koronavirüsü getirebileceği korkusuyla vatandaşlarını içeride kalmaları konusunda uyardı. Uyarının ardından Perşembe günü başkent Pyongyang'ın sokaklarının neredeyse boş olduğu bildirildi. İşte, yapılan uyarıya ilişkin detaylar ve "rüzgarla gelen sarı bulutlar ile corona virüs taşınabilir mi" sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:37 Son Güncelleme: 24.10.2020 09:38 ABONE OL
Son Dakika: Sarı bulutlarla corona virüs geliyor Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

Hakkında çok az bilgi bulunan ve şu ana kadar ülkede corona virüsü bulunmadığını iddia eden 'den dikkat çeken bir haberi geldi. Ülke yönetimi tüm televizyonlardan yayınladığı videoda, 'den gelen rüzgarlar ile taşınan sarı toz bulutlarının için corona virüsü olabileceğini ve bu yüzden evden çıkılmaması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore, ülkede corona virüsü vakası olmadığını iddia etmesine rağmen Ocak ayından bu yana sınırlarını kapalı tutuyor ve sosyal hareket kısıtlamaları da dahil olmak üzere sıkı tedbirler uyguluyor.

SON DAKİKA: EVDEN ÇIKMAYIN!

Kuzey Kore'de, Çin'den geldiği ve ülkeye koronavirüs getireceği söylenen "sarı toz" bulutu nedeniyle halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.

Son Dakika: Sarı bulutlarla corona virüs geliyor Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

Uyarının ardından başkent Pyongyang'da sokakların tamamen boşaldığı görüldü. yetkilileri, salgının başladığı 'le sınır komşusu olmalarına karşın ülkede şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası görülmediğini söylüyor.

Ancak Ocak ayından beri sınırlarını kapatan ülke salgın nedeniyle teyakkuzda ve halkın hareket serbestisi kısıtlanmış durumda. Mevsimsel toz bulutlarıyla Covid-19 arasında bir bağlantı olabileceğine dair henüz bir bulgu yok. Türkmenistan'da da "virüslü toz bulutları nedeniyle" halktan maske takmaları istenmişti.

Son Dakika: Sarı bulutlarla corona virüs geliyor Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

'TOKSİK MADDELER, VİRÜS VE PATOJENİK MİKROORGANİZMALAR İÇERİYOR'
Devlet Televizyonu KCTV, Çarşamba günü özel hava durumu bültenleri yayımlayarak ertesi gün için toz bulutu uyarısı yaptı. Bu bültenlerde toz bulutlarının "toksik maddeler, virüs ve patojenik mikroorganizmalar içerdiği" söylendi.

Ülkede dışarıdaki tüm inşaat çalışmaları yasaklandı.

Perşembe günü resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan bir haberde "Tüm çalışanlar yaklaşan kötücül virüslere karşı dikkatli olmalı" denildi.

Son Dakika: Sarı bulutlarla corona virüs geliyor Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

Pyongyang'ın ülkedeki büyükelçiliklere de uyarı mesajları gönderdiği belirtiliyor.

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasında Dışişleri Bakanlığı'nın tüm diplomatik temsilcilikleri toz fırtınası konusunda uyardığı ve tüm yabancıların evlerinde kalması ve pencerelerini sıkıca kapatması tavsiyesinde bulunduğunu duyurdu.

TOZ BULUTLARI COVİD-19 GETİREBİLİR Mİ?

Kuzey Kore devlet medyası, koronavirüsün havadan bulaştığını gösteren araştırmalar nedeniyle toz bulutunun ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, koronavirüsün saatlerce havada asılı kalabileceğini açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, bir kişinin bu yolla hastalığa yakalanmasının çok nadir bir durum olduğunu söylüyor.

Son Dakika: Sarı bulutlarla corona virüs geliyor Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

Kore Yarımadası'ndaki toz bulutlarının bugün dağıldığı ve hafta sonunda da bulut görülmesinin beklenmediği belirtiliyor.

Yılın belli dönemlerinde Moğolistan ve 'deki çöllerden yükselen toz bulutları Kuzey ve Güney Kore'ye ulaşıyor. Havadaki toksik parçacıklarla birleşen bu toz bulutları iki ülkede de endişe yaratıyor. (Kaynak: BBC Türkçe)

Son Dakika: Sarı bulutlarla corona virüs geliyor Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haber: "Sarı bulutlarla corona virüs geliyor" Corona virüs vaka sayısının sıfır olduğu ülkede garip uyarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA