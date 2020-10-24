Veliaht Prens Selman'ı korku sardı... 'Halkım beni öldürür'

İSRAİL'LE NORMALLEŞME EĞİLİMİNDE

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gönlünün İsrail'le "normalleşme" eğiliminde olduğu ancak bölgesel ve daha çok halkının tepkisinden çekindiği için adım atmadığı ortaya çıktı.

İsrail gazetesi Haaretz, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın, Riyad'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)ve Bahreyn'dekine benzer bir adım atması ve ilişkilerini normalleştirmesi durumunda İran ve Suudi halkının onu öldüreceğinden korktuğunu iddia etti.