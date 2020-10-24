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Selman'ı korku sardı... 'Halkım beni öldürür'

ile "normalleşme" eğiliminde olan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendi halkının tepkisinden çekindiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:25 Son Güncelleme: 24.10.2020 10:40 ABONE OL
Veliaht Prens Selman'ı korku sardı... 'Halkım beni öldürür'

Haaretz gazetesinin iddiasına göre MBS, görüştüğü İsrailli-Amerikalı milyarder Haim Saban'a "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu İran, Katar ve halkımın (Suudi halkının) elinde öldürülmeme yol açar" diyerek korkusunu paylaştı.

Veliaht Prens Selman'ı korku sardı... 'Halkım beni öldürür'

İSRAİL'LE NORMALLEŞME EĞİLİMİNDE

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gönlünün 'le "normalleşme" eğiliminde olduğu ancak bölgesel ve daha çok halkının tepkisinden çekindiği için adım atmadığı ortaya çıktı.

İsrail gazetesi Haaretz, Muhammed bin Salman'ın, Riyad'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)ve Bahreyn'dekine benzer bir adım atması ve ilişkilerini normalleştirmesi durumunda İran ve Suudi halkının onu öldüreceğinden korktuğunu iddia etti.

Veliaht Prens Selman'ı korku sardı... 'Halkım beni öldürür'

HAİM SABAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE BU KONUYU DİLE GETİRDİ

Gazete, Muhammed bin Selman'ın İsrailli-Amerikalı milyarder Haim Saban ile yaptığı görüşmede bu konuyu dile getirdiğini iddia etti.

ABD'deki Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılardan biri olan Sabban'ın, Florida'da ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden ve yardımcı adayı Kamala Harris için düzenlenen bir internet ortamındaki seçim kampanyası sırasında bu toplantının içeriğinin bir kısmını açıkladığı belirtildi.

Veliaht Prens Selman'ı korku sardı... 'Halkım beni öldürür'

"HALKIM BENİ ÖLDÜREBİLİR"

Haaretz'e göre Saban, Suudi Veliaht Prensin kendisine Bahreyn ve BAE'deki komşularına ile ilişkileri normalleştirmede katılamayacağını, eğer yaparsa "İran, Katar ve halkımın (Suudi halkının) elinde öldürülmeye" yol açacağını söylediği iddia edildi.

Veliaht Prens Selman'ı korku sardı... 'Halkım beni öldürür'

335 MİLYON DOLAR TAZMİNATI VELİAHT PRENS ÖDEDİ

Muhammed bin Selman'ın 'le ilişkiyi "normalleştirme" yolunda bir diğer çekincesinin ise babası Kral Salman bin Abdülaziz'in 2002'de Riyad tarafından başlatılan Arap Barış Girişimi'ne dayalı kapsamlı bir Arap-İsrail barışını sağlamaya kararlı olması olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan ABD'nin Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için istediği 335 milyon dolar tazminatı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ödediği iddia edildi. (Yeni Şafak)

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Veliaht Prens Selman'ı korku sardı... 'Halkım beni öldürür'
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