Ermeni iletişim hatları devre dışı

Azerbaycan'ın27 Eylül'de Ermenistan'ın işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdü. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zayiat verdirildi. Ağdere ve Ağdam yönünde Ermenistan ordusuna ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakol, hava saldırılarıyla imha edildi. Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi. Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi. Dün sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir drone'un teknik araçlarla yere indirildiği de belirtildi. Azrbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotolarda, drone'a monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.Ermenistan ordusu, Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırdı. Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu 16 yaşındaki Orhan İsmayılzade yaşamını yitirdi. Bu arada 17 Ekim'de Gence'ye düzenlenen saldırıda yaralı kurtarılan Rus vatandaşı Artur Mayakov (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu arada Azerbaycan yönetimi tüm şehit askerlerin kredi borçlarını silme kararı aldı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Cephenin Gubatlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağı Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildi" açıklaması yaptı. Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğü bildirildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, "Biz bugün askeri faaliyetleri durdurmaya hazırız. Tek gereken, Ermenistan'ın ateşe son vermesi. Bunun ardından diplomatlar devreye girecek" dedi. AGİT Minsk Grubu'nun belirlediği çözüm ilkelerini Ermenistan'ın da kabul etmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, bunun gerçekleşmesi halinde müzakere masasına döneceklerinin altını çizdi.