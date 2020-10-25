Kuzey Yarımküre kritik noktada

Dünya geneli
: Vaka sayısı 42 milyon 521 bini aştı. Ölümler ise 1 milyon 149 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ):
Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülke liderlerine "acil eylem" çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Pandemide özellikle Kuzey Yarımküre'de kritik bir noktadayız" dedi.
ABD:
Günlük vaka rekoru kırıldı. Son 24 saatte 83 bin 757 kişi Kovid'e yakalandı.
İtalya:
Gece sokağa çıkma yasağı olaylı başladı. Napoli'de, yasağı protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatıştı.
Belçika:
Günlük vakaların 11 bini geçmesi üzerine hükümet, silahlı kuvvetleri göreve çağırdı.
Hollanda:
Hastanelerin yetersizliği nedeniyle yoğun bakımdaki bazı hastalar Almanya'ya nakledildi.