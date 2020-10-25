Kuzey Yarımküre kritik noktada

: Vaka sayısı 42 milyon 521 bini aştı. Ölümler ise 1 milyon 149 bini geçti.Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülke liderlerine "acil eylem" çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Pandemide özellikle Kuzey Yarımküre'de kritik bir noktadayız" dedi.Günlük vaka rekoru kırıldı. Son 24 saatte 83 bin 757 kişi Kovid'e yakalandı.Gece sokağa çıkma yasağı olaylı başladı. Napoli'de, yasağı protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatıştı.Günlük vakaların 11 bini geçmesi üzerine hükümet, silahlı kuvvetleri göreve çağırdı.Hastanelerin yetersizliği nedeniyle yoğun bakımdaki bazı hastalar Almanya'ya nakledildi.