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Kuzey Yarımküre kritik noktada

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Kuzey Yarımküre kritik noktada
Dünya geneli: Vaka sayısı 42 milyon 521 bini aştı. Ölümler ise 1 milyon 149 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülke liderlerine "acil eylem" çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Pandemide özellikle Kuzey Yarımküre'de kritik bir noktadayız" dedi.
ABD: Günlük vaka rekoru kırıldı. Son 24 saatte 83 bin 757 kişi Kovid'e yakalandı.
İtalya: Gece sokağa çıkma yasağı olaylı başladı. Napoli'de, yasağı protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatıştı.
Belçika: Günlük vakaların 11 bini geçmesi üzerine hükümet, silahlı kuvvetleri göreve çağırdı.
Hollanda: Hastanelerin yetersizliği nedeniyle yoğun bakımdaki bazı hastalar Almanya'ya nakledildi.
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Kuzey Yarımküre kritik noktada
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