Maraş çocukların geleceği olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak amacıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kapalı Maraş ve Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Oktay, 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ta incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, çocuklara da hediye verdi. Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin kapalı tutulduğunu anımsatarak, "Buradaki binaların halini düşünün, farelerin yurdu olmuş koca bir şehir. Buna gönül razı olmaz artık. Bu çocukların geleceği olsun burası, yani herkesin ekmeğini, işini bulacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çocukların, gençlerin geleceği olan bir yere dönüşsün. Barışın da teminatı olsun" ifadelerini kullandı.Oktay, Maraş'ın kapalı kalmasının bir iyi niyet göstergesi olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Kesinlikle öyledir. Tamamen bir iyi niyet göstergesi ve bütün bu barış görüşmeleri çerçevesinde bugüne kadar tek taraflı bir iyi niyet göstergesinin sonucudur bu. Dolayısıyla 46 yıl bir iyi niyet göstergesi için zannediyorum gereğinden çok fazla bir süre. Böyle bir ekonomik değerin, bu çocukların geleceğinden çalınması ne hakka ne hakkaniyete ne hukuka ne de uluslararası hukuka uygun değildir. Dolayısıyla inşallah güzel olacak. Bu çocukların geleceğini görüyoruz, burada. Tekrar hayırlı olsun."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden KKTC Acil Durum Hastanesi'ni de ziyaret etti. İncelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Oktay yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ne varsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına verdiğimiz hizmetlerin tamamı sizin (KKTC) de burada hizmetinizdedir. Rahat olun, asla ve asla yalnız değilsiniz" dedi. Oktay'a, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile beraberindeki heyet de eşlik etti. 10 güne hazır hale gelecek hastane, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere, 100 yatak kapasitesine sahip olacak.