Şaka değil gerçek! Bir sene içinde ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı: 'İnanamadım..."

Kazandığı büyük ikramiye ile birlikte yeni bir garaj satın almayı ve ölen kardeşinin yaşadığı evi almayı planlıyor. DHA'nın aktardığı habere göre ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Michael Christiansen bir yıl içinde iki defa büyük ikramiye kazandı. 100 bin dolarlık ödülü kazanan şanslı adam yaşadıklarının gerçek olduğuna inanamadığını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Michael Christiansen, bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı. Ayın başında 100 bin dolarlık ödülü kazanan Christiansen, Mart ayında da 50 bin dolar kazanmıştı.