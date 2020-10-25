Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Şaka değil gerçek! Bir sene içinde ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı: 'İnanamadım..."

Şaka değil gerçek! Bir sene içinde ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı: 'İnanamadım..."

'den gelen haberi sosyal medyada günün en çok konuşulan ve paylaşılan haberleri arasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde yaşamını sürdüren isimki kişi bir sene içerisinde ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı. Geçtiğimiz ayın başında 100 bin dolar değerindeki ödülün sahibi olan şanslı adam, Mart ayında da 50 bin dolar kazanmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 10:01 Son Güncelleme: 25.10.2020 10:07 ABONE OL
Şaka değil gerçek! Bir sene içinde ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı: 'İnanamadım...

Kazandığı büyük ikramiye ile birlikte yeni bir garaj satın almayı ve ölen kardeşinin yaşadığı evi almayı planlıyor. DHA'nın aktardığı habere göre ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Michael Christiansen bir yıl içinde iki defa büyük ikramiye kazandı. 100 bin dolarlık ödülü kazanan şanslı adam yaşadıklarının gerçek olduğuna inanamadığını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Michael Christiansen, bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı. Ayın başında 100 bin dolarlık ödülü kazanan Christiansen, Mart ayında da 50 bin dolar kazanmıştı.

Yerel medyaya konuşan Christiansen, "İnanamadım. Gerçek olduğunu düşünmedim" diyerek şaşkınlığını dile getirirken kazandığı ödülle yeni bir garaj inşa etmek istediğini ve paranın bir kısmını da emekliliği için ayırmak istediğini belirtti.

Christiansen aynı zamanda ölen kız kardeşinin yaşadığı evi satın almayı da deneyeceğini belirtti.

Corona virüs aşı çalışmaları ile ilgili son dakika haberi: Tüm dünyayı şaşkına çeviren gelişme! 9 aşının hiçbiri...

ARKADAŞINA GÖNDER
Şaka değil gerçek! Bir sene içinde ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı: 'İnanamadım..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA