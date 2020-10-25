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: ABD'de ortalık karıştı! Seçime günler kala büyük kaos...

haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde destekçileri ile karşıtları arasında arbede yaşandı. 'ta yaşanan gerginlikte birçok kişi yaralandı. Cadde savaş alanına dönerken, polisler tarafları güçlükle ayırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 06:21 Son Güncelleme: 26.10.2020 06:34 ABONE OL
Son dakika haberler: ABD'de ortalık karıştı! Seçime günler kala büyük kaos...

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine günler kala kentinde Başkan 'ı destekleyen bir grupla Trump karşıtları arasında arbede yaşandı.

Son dakika haberler: ABD'de ortalık karıştı! Seçime günler kala büyük kaos...

'un en işlek bölgelerinden 5. Cadde'deki Trump Tower binası önünde bir araya gelen Trump taraftarları, şehirde tur atmak için bir süre toplu olarak hareket ettikten sonra "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" grubu üyeleriyle karşı karşıya geldi.

Son dakika haberler: ABD'de ortalık karıştı! Seçime günler kala büyük kaos...

Trump destekçilerinin dev bir Trump bayrağı açmaları üzerine iki grup arasında önce sözlü daha sonra fiziksel kavga başladı.

Yaşanan arbedeye müdahale eden polis, iki gruptan da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Birçok göstericinin hafif şekilde yaralandığı görüldü.

Son dakika haberler: ABD'de ortalık karıştı! Seçime günler kala büyük kaos...

Mayıs ayında siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren gösterilerde Trump karşıtı gruplar, ABD Başkanının siyahilere yönelik yaklaşımlarını ve açıklamalarını protesto etmişti.

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Son dakika haberler: ABD'de ortalık karıştı! Seçime günler kala büyük kaos...
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