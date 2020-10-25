Son dakika haberler: ABD'de ortalık karıştı! Seçime günler kala büyük kaos...

Trump destekçilerinin dev bir Trump bayrağı açmaları üzerine iki grup arasında önce sözlü daha sonra fiziksel kavga başladı.

Yaşanan arbedeye müdahale eden polis, iki gruptan da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Birçok göstericinin hafif şekilde yaralandığı görüldü.