Son dakika... İslam düşmanı Macron'a Suudi Arabistan'dan destek!

Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron'un başını çektiği İslam karşıtlığı kampanyaları tartışılırken İslam alemini şaşkına çeviren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya genelinde Müslüman toplumlar, Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesine ve hakarete uğramasına tepki gösterirken; Suudi Arabistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslamcı ayrılıkçı fikirler" ile mücadelesine desteğini duyurmaktan çekinmedi.

MACRON'UN HADSİZ "İSLAMI ŞEKİLLENDİRME" ÇIKIŞI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim'de, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadele adı altında "Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarının yanı sıra Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin bulunduğu ve bu kişilerin kendi yasalarını, Fransa'nın yasalarından üstün gördüğüne yönelik iddiaları tüm İslam aleminde tepki çekerken, Suudi Arabistan'da karşılık buldu.