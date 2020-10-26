ABD, İran Petrol Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran Petrol Bakanlığı, NIOC ve NITC ile ilişkili birden fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, aralarında İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu söz konusu kuruluşların üst düzey yetkililerinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü için gelir oluşturan petrolün tedariğini sağlayanları hedef aldığı vurgulandı.

Ruhani'den flaş açıklama! "ABD, İran ile ekonomik savaşa girdi"

Ayrıca Hazine Bakanlığının açıklamasında, yakın zamanda Venezuela'ya İran petrolünün satışına dahil olan 4 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran rejiminin, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için petrol sektörünü kullandığını savundu.

Mnuchin, "İran rejimi, terör örgütlerine ve nükleer programına sağladığı desteği, İran halkının ihtiyaçlarını göz ardı ederek önceliklendiriyor." ifadesini kullandı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'TEN ABD'YE UYARI

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.



ABD Hazine Bakanlığı, ABD tarafından kara listeye alınan İslam Devrim Muhafızları'nın elit yabancı paramiliter ve casusluk kolu olan Kudüs Gücü'nü destekledikleri gerekçesiyle İran Petrol Bakanlığı, Ulusal İran Petrol Şirketi (NIOC) ve Ulusal İran Tanker Şirketi ile İran Petrol Bakanı Bijen Zengene dahil 8 isme yaptırım uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ABD'nin İran Petrol Bakanlığına yönelik son yaptırımlarına tepki gösterdi. Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında başarılı olamadığına işaret ederek, "ABD yaptırımlara bağımlı olduğunu artık itiraf etmeli. İran'a yönelik ekonomik savaşı arttırdıkça ABD etkisini kaybediyor" ifadesini kullandı.



ABD'nin İran'a yönelik yaptırım alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini belirten Zarif, "Milli Güvenlik Yardımcısının söylediği gibi ABD, İran'a yönelik elindeki tüm yaptırım gücünü kullandı. ABD, artık yaptırımlardan vazgeçmeli" dedi.