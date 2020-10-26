‘Cellat ve kurbanı eşit tutan barış sürecine güvenmiyoruz’

LibyaOrdusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ülkedeki krize siyasi çözüm bulmak için yürütülen barış görüşmelerine güvenmediklerini söyledi. Libya'nın kurtuluşunun 9'uncu yılı dolayısıyla açıklama yapan Kanunu, BM öncülüğünde Cenevre'de Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter heyetleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını hatırlatarak, "Başkente saldıran savaş suçlusu Hafter ile onlara bu emri verenlerden hesap sorulmasını garanti etmeyen; cellat ve kurbanın eşit tutulduğu hiçbir barış sürecinin başarısına güvenmiyoruz" dedi. Cenevre'de 19 Ekim'de başlayan toplantılarda cuma günü heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.