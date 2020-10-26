Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Sarkisyan görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, bir kararname imzaladı. Kararnameyle Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Vaginak Sarkisyan görevden alındı.
DETAYLI BİLGİ PAYLAŞILMADI
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Sarkisyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Sarkisyan'ın görevden alınmasının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
(Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan)
8 EKİM'DE GÖREVDEN ALINMIŞTI
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, 8 Ekim'de görevden alınmıştı. Azerbaycan, 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.