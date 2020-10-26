Faşist Wilders’a tokat gibi cevaplar

Türkiye ve İslam düşmanlığı ile bilinen Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders bir skandala daha imza attı. Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatüre yazdığı ifadelere tepki yağdı. Wilders, son skandal paylaşımı ile faşistliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'den Wilders'e tepki gecikmedi. İşte skandal paylaşıma tepkiler:Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır.Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir.Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Geert Wilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir.Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor. Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınlarıyla bezeli sistematik zorbalık ifade özgürlüğü meselesi değil. Bugün Avrupa popüler kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920'lerde Avrupa Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor.Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'a Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı sarfettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz.Geert Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz karası.Bu faşist Hollandalıya Avrupa'nın değerlerini boşuna hatırlatmayın. Çünkü artık ortada bir Avrupa değeri yok. Avrupa'yı yöneten zihniyet bu ırkçı adamla aynı kafada.Avrupa, kendini bilmeyen, sorumsuz, dengesiz Geert Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda. Güçlü olmak zorundayız. Terörizmi büyütmek isteyenlere inat insanlık kazanmalı." ANKARA