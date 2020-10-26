Fransa'da 26 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artış yaşanıyor.

SON 24 SAATTE 26 BİN ARTIŞ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 258 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 18'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 771 artışla 1 milyon 165 bin 278'e yükseldi.

POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 17,8'E ULAŞTI

Hastanelerde 2 bin 770'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 784 kişinin tedavisi sürürken, iyileşenlerin sayısı 687 artışla 111 bin 347'ye çıktı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17,8'e ulaştı.