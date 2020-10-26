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'dan korkunç son dakika haberi! "Günlük 100 bin vakasının eşiğindeyiz"

Korona virüsün en büyük darbeyi vurduğu bölgelerin başında Avrupa geliyor. Kıtanın büyük ülkelerinden 'dan gelen son dakika haberi ise dehşete düşürdü. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında günlük en yüksek vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görülmesinin ardından endişe verici bir açıklamayı da verdi. Açıklamada "100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz" denildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:34 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:01 ABONE OL
Fransa'dan korkunç son dakika haberi! Günlük 100 bin korona virüs vakasının eşiğindeyiz

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

"(Fransa'da) Günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz." diyen Delfraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

"ÇOK ZOR HATTA KRİTİK DURUMDAYIZ"

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız." dedi.

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

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Fransa'dan korkunç son dakika haberi! "Günlük 100 bin korona virüs vakasının eşiğindeyiz"
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