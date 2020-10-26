Fransa'dan korkunç son dakika haberi! "Günlük 100 bin korona virüs vakasının eşiğindeyiz"

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.