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’da muhalefetten 'a Erdoğan eleştirisi

’da eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ’un Cumhurbaşkanı karşısında kontrolünü tamamen kaybettiğini belirtti ve Macron’a destek vermeyeceğini söyledi

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 22:12 ABONE OL
Fransa’da muhalefetten Macron'a Erdoğan eleştirisi

Fransa'da eski cumhurbaşkanı adayı ve 'Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Melenchon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi. Melenchon, Macron'un yapabileceği en iyi şeyin 'sessiz kalmak' olacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında tamamen kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Fransız medyasına konuşan Melenchon, "Cumhurbaşkanı şimdi destek dilenmek yerine, stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Macron tweet atmak dışında ne yapmayı düşünüyor?" dedi. Melenchon, Macron'un kontrolünü tamamen kaybettiğini ifade ederek, "Dün akşam Cumhurbaşkanı Macron kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi tweet attı. Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti" ifadelerini kullandı.

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Fransa’da muhalefetten Macron'a Erdoğan eleştirisi
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