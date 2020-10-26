Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İmran Han’dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın

’dan açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın

Başbakanı , ’un ‘Holokost’u (Yahudi soykırımı) inkar eden gönderileri yasaklama’ kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Holokost inkarını yasakladığınız gibi İslamofobiyi de yasaklayın” dedi

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 22:26 ABONE OL
İmran Han’dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın

Pakistan Başbakanı İmran Han, Facebook'un geçtiğimiz günlerde aldığı 'Holokost'u inkar eden gönderileri yasaklama' konusundaki kararına dair açıklamada bulundu. İmran Han, İslamofobinin Müslümanlara yönelik bir soykırım olduğunu ifade ederek, "Nazilerin Almanya'da ve Avrupa boyunca Yahudilere karşı düzenlediği soykırımın doruk noktası olan Holokost'u eleştiren veya sorgulayan her türlü paylaşımı yasaklamak gibi doğru bir adım atmanızı takdirle karşılıyorum... Ne var ki bugün dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlara karşı benzer bir soykırım olduğunu görüyoruz" dedi.

"FRANSA'DA İSLAM TERÖRİZMLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR"

Fransa'da İslam'ın terörizmle ilişkilendirildiğine dikkat çeken Han, "Fransa'da İslam terörizmle ilişkilendiriliyor, İslam'ı ve ve Peygamber Efendimiz'i hedef alarak dine küfreden karikatürlerin bu ülkede yayımlanmasına izin veriliyor. Bu durum, Fransa'daki Müslümanların daha fazla kutuplaşmasına ve marjinalleşmesine yol açacaktır. Fransızlar, radikal aşırılık yanlısı Müslüman vatandaşlarla, İslam'ın ana akım Müslüman vatandaşlarını nasıl ayırt edecek?" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İmran Han’dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA