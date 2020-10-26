Son dakika: İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

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Son dakika: İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! 'ın ardından 'den küstah açıklama...

Cumhurbaşkanı Macron'un, İslam karşıtı tavırları tartışılırken İslam alemini şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açık şekilde hedef alınmasına yönelik tepkiler gelirken ve 'nden skandal açıklamalar geldi. Suudi Arabistan, Macron'un "İslamcı ayrılıkçı fikirler" ile mücadelesine desteğini duyurmaktan çekinmedi. de Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine BAE bu tartışmada Macron'a destek verdi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:20 Son Güncelleme: 26.10.2020 09:29 ABONE OL
İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef alıyor. Macron'un İslam karşıtı tavırları nedeniyle ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

BÜYÜK SKANDAL

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Erdoğan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a islam düşmanlığından ötürü sert sözlerle yüklendi.

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Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.

İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

BAE'DEN SKANDAL AÇIKLAMA!

Ensonhaber'de yer alan haber göre; Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine bu tartışmada Macron'a destek verdi.

İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.

İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

SUUDİ ARABİSTAN: SESİNİZİ ÇIKARMAYIN!

merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Macron'un açıklamalarından yaklaşık 10 gün sonra Suudi televizyonu MBC'ye verdiği mülakatta, "Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya" çağırdı.

İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

PRENS SELMAN'IN YAKIN OLDUĞU İSİM

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla tanınan ve dini konulardaki danışmanlarından olan el-İsa, Müslümanlardan bulundukları ülkelerin uygulamalarını, yasalarını ve kurumlarını sorgulamamalarını isteyerek, bu uygulamaların yasa ve kurumların ülkenin güvenlik ve istikrarını temin ettiğini, sosyal uyumu güçlendirdiğini ileri sürdü.

El-İsa, bu ülkelerde yaşayan Müslümanlara, dini ibadetlerini yasal çerçevelere saygı duyarak yerine getirmesini tavsiye ederken, dışarıdan gelen imamların kendi kültürlerini dinin parçası gibi gördüğü iddiasıyla, görev yaptıkları ülkelerde yetişmesi gerektiğini savundu.

İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

FRANSA'YA TAM GÜVENİYORLARMIŞ!

Rabıta'nın resmi Twitter hesabında, "ayrılıkçılık" etiketiyle çok sayıda mesaj ve açıklama paylaşıldı.

Açıklamalarda, el-İsa'nın "tüm şiddet ve aşırıcılık şekillerini sonlandırmak için gerekli çabaları göstereceklerine dair Fransız yetkililere tam güvenini" bildirmesiyle, "Fransız milletinin, güvenlik ve istikrarına zarar verebilecek her şeye karşı birleşerek gücünü göstermesi" ifadeleri dikkati çekti.

ÇİRKİN SALDIRIYA ARABİSTAN'DAN DESTEK!

Rabıta Genel Sekreteri'nin, ayrılıkçılığın kapalı bir akıl, kalp ve gözlerin sonucu olduğu ile Rabıta'nın daha barışçıl bir dünya için açık olmayı ve inançlar arası diyaloğu teşvik ettiği yönündeki mesajları da "Fransız hükümetinin, İslam'ı hedefe koyduğu ayrılıkçı fikirlerle mücadele programına destek" olarak yorumlandı.

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Son dakika: İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...
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