İsrail ABD’den F-22 satın almak istiyor

İsrail yönetimi, daha önce ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını duyurmuştu. Tel Aviv yönetiminin, ABD'den henüz kimseye satmadığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi.



KİMSEYE SATIŞI YAPILMAYAN F-22 RAPTOR



F-22 Raptor, Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne göre, F-22 uçakları Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün önemli bileşenlerindendir. Yüksek maliyeti, Rus ve Çin beşinci jenerasyon uçak projelerindeki ertelemeler, ABD'nin yurtdışına satış yasağı, daha ucuz ve yetenekli F-35'lerin geliştirilmesinde yeterince ilerlenmiş olması sebepleriyle, Nisan 2009 da ABD Savunma Bakanlığı 187 adet olan siparişlerine yenisini eklemeyeceklerini açıklamış ve Eylül 2009'da imzalanan 2010 yılı ABD Ulusal Savunma bütçesinde F-22 için kaynak ayrılmamıştır. Japonya ve Avustralya'nın ilgisine rağmen ABD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde Mayıs 2010 itibariyle 168 adet bulunmaktadır.