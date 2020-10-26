İtalya'da sıkı korona virüs tedbirleri

İtalya'da artan korona virüs vakaları nedeniyle tedbirler alınmaya başlandı. Ülkede Kovid-19 salgınında artan vaka sayısının önüne geçmek için dün çıkan başbakanlık kararnamesi çerçevesinde yeni sıkı tedbirler uygulanmaya başladı.

BİR AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Bugünden itibaren yürürlüğe giren ve bir ay boyunca sürecek olan kararname doğrultusunda, restoran, bar, kafe, dondurmacılar akşam saat 18.00'de faaliyetlerini durdu.

Tedbirlerin uygulanmaya başladığı ilk gün olan bugün özellikle başkentin turistik noktalarından Trevi Çeşmesi ve civarındaki restoran ve kafelerin saat 18.00'de kepenklerini indirdiği gözlendi.

VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.

Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 236 bin 684'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1284'e yükseldi.