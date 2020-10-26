Son Dakika! 20 yaşında intihar eden ünlü model Caitlin O-Reilly’nin 13 yaşında cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

"HER ZAMAN KENDİSİNİN DEĞERSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ"

İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın yakın arkadaşı olan ünlü model Caitlin O-Reilly, geçtiğimiz Ağustos ayında ruh halinin bozulması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiği tatilde otel odasında intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. 20 yaşında intihar eden Caitlin'in annesi Kay Speedman, kızlarının 13 yaşındayken yetişkin bir adam tarafından cinsel istismara uğradığını öğrenmelerinin ardından hayatlarının alt üst olduğunu söyledi. Speedman, kızları Caitlin'in her zaman, kendisinin 'değersiz' olduğunu düşündüğünü ve kendisine zarar verdiğini aktardı. Speedman ayrıca kızları Caitlin'in, ruh salığı kötü olmasına rağmen her zaman sosyal medyada diğerlerine yardım ederek saatlerce vakit geçirdiğini söyledi.