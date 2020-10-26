Son Dakika Haber: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! İkinci dalga başladı... Hepsi asemptomatik

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Haber: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! İkinci dalga başladı... Hepsi asemptomatik

Gelen haberine göre 'de ikinci corona virüs dalgası için alarm verildi. Cumartesi günü tek bir asemptomatik koronavirüs vakası tespit ettikten sonra Çin, yaklaşık 5 milyon kişi için toplu koronavirüs testi başlattı ve Xinjiang'ın uzak batı bölgesindeki Kaşgar vilayetinde karantina önlemleri aldı. Üstelik, tüm testlerin yarına kadar bitmesi planlanıyor! İşte, ülkede yaşananlar ve son dakika haberine ilişkin detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.10.2020 13:45 Son Güncelleme: 26.10.2020 13:45 ABONE OL
Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

Corona virüs salgınının merkez üssü 'den dikkat çeken bir haberi geldi. Xinjiang'ın bölgesel sağlık komisyonuna göre, yapılan corona virüs testlerinde şimdiye kadar 137 ek vaka belirlendi ve bu vakaların hepsi asemptomatik. Bu, Çin'de yaklaşık yedi aydır bildirilen en yüksek günlük asemptomatik Covid-19 vakası sayısı olarak kayıtlara geçti. Pazar öğleden sonra itibariyle 2,8 milyon insan test edildi. Hükümet, Kaşgar'ın 4,7 milyon nüfusunun tamamını test etmeyi Salı gününe kadar bitirmeyi planlıyor.

SON DAKİKA: İKİNCİ CORONA VİRÜS DALGASI

Bu corona virüs dalgası, Çin'in KOVİD-19 salgınını Mart ayında kontrol altına almasından bu yana Xinjiang'daki ikinci corona dalgası olarak açıklandı.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

Ağırlıklı olarak Müslüman bir etnik azınlık olan 11 milyon Uygur'a ev sahipliği yapan bölge, son yıllarda zulüm görüyor ve insanlar dini olarak büyük baskıya maruz kalıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 milyon kadar Uygur ve diğer Müslüman azınlığın toplama kamplarında gözaltına alınabileceğini açıklamıştı.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

'in ilk salgını sırasında, Xinjiang, yalnızca 70 vaka ve üç ölüm bildirmesine rağmen, virüsün orijinal merkez üssü olan Wuhan kentinde uygulananlarla eşdeğer sıkı karantina önlemlerine maruz kaldı.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

Temmuz ve Ağustos aylarında, Urumçi'nin bölgesel başkentindeki bir grup yeni vaka, Xinjiang'ı 40 günden fazla süren uzun süreli ve sıkı bir karantina altına sokarak, sosyal medyada yerel halkın tepkisini çekmişti.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

Birçoğu, kısıtlamaların çok katı ve gereksiz yere geniş olduğundan, Urumçi'den yüzlerce mil uzakta bildirilen vakaların olmadığı şehirleri kapsadığından şikayet etti.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

Karantina, nihayet Ağustos ayının sonunda kaldırıldı, ancak iki hafta boyunca yerel olarak tespit edilen hiçbir vaka bildirilmedi.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

1 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI, YANINDAKİ 800 KİŞİ NEGATİF!

Yetkililere göre, bir giyim fabrikasında çalışan 17 yaşındaki bir kız, Kaşgar'da Cumartesi günü yapılan rutin bir tarama sırasında pozitif çıktı. Hazır giyim fabrikasındaki 800'den fazla işçi arkadaşının tümü negatif çıktı, ebeveynleri ve erkek kardeşi de test oldu.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

137 ek vakanın tümü, ebeveynlerinin çalıştığı bir fabrikayla bağlantılıydı.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

Yetkililer, kızın 17 Ekim'de yatakhanelerinde yemek yemek için ebeveynlerinin fabrikasını ziyaret ettiğini, ancak nasıl enfekte olduğunu veya o fabrikadaki enfeksiyonların nasıl ortaya çıktığını açıklamadıklarını söylediler.

Son Dakika: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! 1 vaka çıktı, o da asemptomatik!

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Son Dakika Haber: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! İkinci dalga başladı... Hepsi asemptomatik
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