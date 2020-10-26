Son Dakika Haber: 5 milyon kişi yarına kadar corona virüs testi olacak! İkinci dalga başladı... Hepsi asemptomatik

Corona virüs salgınının merkez üssü Çin'den dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Xinjiang'ın bölgesel sağlık komisyonuna göre, yapılan corona virüs testlerinde şimdiye kadar 137 ek vaka belirlendi ve bu vakaların hepsi asemptomatik. Bu, Çin'de yaklaşık yedi aydır bildirilen en yüksek günlük asemptomatik Covid-19 vakası sayısı olarak kayıtlara geçti. Pazar öğleden sonra itibariyle 2,8 milyon insan test edildi. Hükümet, Kaşgar'ın 4,7 milyon nüfusunun tamamını test etmeyi Salı gününe kadar bitirmeyi planlıyor.

SON DAKİKA: İKİNCİ CORONA VİRÜS DALGASI

Bu corona virüs dalgası, Çin'in KOVİD-19 salgınını Mart ayında kontrol altına almasından bu yana Xinjiang'daki ikinci corona dalgası olarak açıklandı.