Son Dakika: Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Corona virüs salgınını kontrol etmeye çalışmayacağız

Beyaz Saray'dan Mark Meadows, Covid-19'un yalnızca aşılar ve terapötikler gibi "hafifletme yöntemleri" ile yenilebileceğini söyledi. Meadows, Trump yönetiminin salgını kontrol etmeye çalışmayacağını paylaştı. Meadows, virüsün kontrolünün gerçekçi bir hedef olmadığını çünkü "aynı grip gibi bulaşıcı bir virüs olduğunu" söyledi.
Demokrat cumhurbaşkanı adayı Joe Biden bu sözlere yanıt verdiği bir açıklamada, Beyaz Saray'ın salgın karşısında beyaz bayrak çektiğini söyledi. Meadows'un yorumlarının, Trump yönetiminin "Amerikan halkını korumak için temel görevlerinden vazgeçtiğini gösterdiğini" sözlerine ekledi.
Pandemi başladığından beri 225 bine yakın Amerikalı öldü, bu tüm dünyadaki en yüksek rakam olarak tarihe geçti.
KORONAVİRÜS SEÇİMİ NASIL ETKİLİYOR?
Amerika'nın koronavirüs salgını, 3 Kasım seçimlerinden önce kilit bir politika savaş alanı haline geldi ve posta yoluyla ve erken yüz yüze oylamada artışa neden oldu.
Büyük ölçüde pandeminin teşvik ettiği rekor bir rakam olan yaklaşık 59 milyon oy seçime günler kala kullanıldı.
TRUMP'IN KAMPANYASI NE DURUMDA?
Pazar günü New Hampshire'daki destekçilerine hitap eden ABD Başkanı Trump, rekor sayıda enfeksiyon ve artan hastane başvurularına rağmen ABD'nin zorlu virajı döndüğünü iddia etti.
Trump, destekçilerine, "Normale dönüş yapıyoruz, aşılarımız var, her şeye sahibiz. Aşılar olmasa bile, dönüşü tamamlıyoruz" dedi. Cumartesi günü Kuzey Carolina, Ohio ve Wisconsin'de kampanya yürüten Trump, Salı günü Michigan, Wisconsin ve Nebraska'ya gitmeden önce Pazartesi günü Pennsylvania'da iki mitinge katılacak. Seçimde kampanya arkadaşı Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, Pazar öğleden sonra Kuzey Carolina, Kinston'da bir miting düzenledi.