Son Dakika: Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Corona virüs salgınını kontrol etmeye çalışmayacağız

Beyaz Saray'dan Mark Meadows, Covid-19'un yalnızca aşılar ve terapötikler gibi "hafifletme yöntemleri" ile yenilebileceğini söyledi. Meadows, Trump yönetiminin salgını kontrol etmeye çalışmayacağını paylaştı. Meadows, virüsün kontrolünün gerçekçi bir hedef olmadığını çünkü "aynı grip gibi bulaşıcı bir virüs olduğunu" söyledi.

Demokrat cumhurbaşkanı adayı Joe Biden bu sözlere yanıt verdiği bir açıklamada, Beyaz Saray'ın salgın karşısında beyaz bayrak çektiğini söyledi. Meadows'un yorumlarının, Trump yönetiminin "Amerikan halkını korumak için temel görevlerinden vazgeçtiğini gösterdiğini" sözlerine ekledi.