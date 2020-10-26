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Son Dakika: ’dan flaş açıklama: Corona virüs salgınını kontrol etmeye çalışmayacağız

’dan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Başkanı 'ın kıdemli bir yardımcısı, ABD'nin "pandemiyi kontrol etmeyeceğini" söyledi. Danışmanın bu açıklaması, ülkenin başkanlık seçimlerine dokuz gün kala  ve ABD'de koronavirüs vaka sayısının en yüksek seviyelere ulaştığı bir günde geldi. Corona virüsün tıpkı grip gibi bir hastalık olduğunu söyleyen Meadows, bu nedenle salgını kontrol etmenin anlamsız olduğunun altını çizdi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:53 Son Güncelleme: 26.10.2020 10:56 ABONE OL
Son Dakika: Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Corona virüs salgınını kontrol etmeye çalışmayacağız

'dan Mark Meadows, Covid-19'un yalnızca aşılar ve terapötikler gibi "hafifletme yöntemleri" ile yenilebileceğini söyledi. Meadows, Trump yönetiminin salgını kontrol etmeye çalışmayacağını paylaştı. Meadows, virüsün kontrolünün gerçekçi bir hedef olmadığını çünkü "aynı grip gibi bulaşıcı bir virüs olduğunu" söyledi.

Demokrat cumhurbaşkanı adayı Joe Biden bu sözlere yanıt verdiği bir açıklamada, Beyaz Saray'ın salgın karşısında beyaz bayrak çektiğini söyledi. Meadows'un yorumlarının, Trump yönetiminin "Amerikan halkını korumak için temel görevlerinden vazgeçtiğini gösterdiğini" sözlerine ekledi.

Son Dakika: Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Corona virüs salgınını kontrol etmeye çalışmayacağız

Pandemi başladığından beri 225 bine yakın Amerikalı öldü, bu tüm dünyadaki en yüksek rakam olarak tarihe geçti.

KORONAVİRÜS SEÇİMİ NASIL ETKİLİYOR?

Amerika'nın koronavirüs salgını, 3 Kasım seçimlerinden önce kilit bir politika savaş alanı haline geldi ve posta yoluyla ve erken yüz yüze oylamada artışa neden oldu.

Büyük ölçüde pandeminin teşvik ettiği rekor bir rakam olan yaklaşık 59 milyon oy seçime günler kala kullanıldı.

Son Dakika: Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Corona virüs salgınını kontrol etmeye çalışmayacağız

TRUMP'IN KAMPANYASI NE DURUMDA?

Pazar günü New Hampshire'daki destekçilerine hitap eden Başkanı Trump, rekor sayıda enfeksiyon ve artan hastane başvurularına rağmen ABD'nin zorlu virajı döndüğünü iddia etti.

Son Dakika: Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Corona virüs salgınını kontrol etmeye çalışmayacağız

Trump, destekçilerine, "Normale dönüş yapıyoruz, aşılarımız var, her şeye sahibiz. Aşılar olmasa bile, dönüşü tamamlıyoruz" dedi. Cumartesi günü Kuzey Carolina, Ohio ve Wisconsin'de kampanya yürüten Trump, Salı günü Michigan, Wisconsin ve Nebraska'ya gitmeden önce Pazartesi günü Pennsylvania'da iki mitinge katılacak. Seçimde kampanya arkadaşı Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, Pazar öğleden sonra Kuzey Carolina, Kinston'da bir miting düzenledi.

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Son Dakika: Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Corona virüs salgınını kontrol etmeye çalışmayacağız
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