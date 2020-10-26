Son Dakika Haberleri: Canlı yayında dudağına konan sineği yuttu! Başbakan yardımcısının bu videosu alay konusu oldu!

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Son Dakika Haberleri: Canlı yayında dudağına konan sineği yuttu! yardımcısının bu videosu alay konusu oldu!

’da ilginç bir olay yaşandı. Queensland Liberal Ulusal Partisi, yardımcısının sözde sinek yediğini iddia ederek onunla alay eden bir video paylaştı. Muhalefet partisinin internette yayınladığı videoda, Başbakan Yardımcısı Steven Miles bir basın toplantısında konuşurken üst dudağına bir sinek konuyor. Sineği fark etmeyen başbakan yardımcısı dilini dışarı çıkarınca sinek kayboluyor. Video izleyenlerin bir kısmı sineği yuttuğunu iddia ederken, bir kısmı da sineğin uçtuğunu söylüyor. İşte, o anlara ait görüntüler…

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:48 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:48 ABONE OL
Son Dakika: Canlı yayında dudağına konan sineği yuttu! Başbakan yardımcısı ülkede alay konusu oldu

'da Yardımcısı Steven Miles'ın başına talihsiz bir olay geldi. Bir basın toplantısı düzenlendiği esnada Miles, yüzüne konan ve dudağına doğru yürüyen sineği fark etmeyerek dilini dışarı çıkardı. Bu esnada sinek görüntüden kayboldu. Başta, Avustralya'daki muhalefet partisi olmak üzere videoyu izleyen birçok kişi, başbakan yardımcısının sineği yuttuğunu iddia etti. Ancak video açısından dolayı sineğe ne olduğu tam olarak görülmüyor.

İşte, saniye saniye o anlar...

Son Dakika: Canlı yayında dudağına konan sineği yuttu! Başbakan yardımcısı ülkede alay konusu oldu

'da Queensland eyaletinin Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir kaza geçirdi. Miles, basın mensuplarına koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kamerların karşısına geçti. Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yakalaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu.

Avusturalya'nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu | Video

Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı. Miles'in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da idda edildi.

Son Dakika: Canlı yayında dudağına konan sineği yuttu! Başbakan yardımcısı ülkede alay konusu oldu

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Son Dakika Haberleri: Canlı yayında dudağına konan sineği yuttu! Başbakan yardımcısının bu videosu alay konusu oldu!
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