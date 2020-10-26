Son Dakika Haberleri: Canlı yayında dudağına konan sineği yuttu! Başbakan yardımcısının bu videosu alay konusu oldu!

Avustralya'da Başbakan Yardımcısı Steven Miles'ın başına talihsiz bir olay geldi. Bir basın toplantısı düzenlendiği esnada Miles, yüzüne konan ve dudağına doğru yürüyen sineği fark etmeyerek dilini dışarı çıkardı. Bu esnada sinek görüntüden kayboldu. Başta, Avustralya'daki muhalefet partisi olmak üzere videoyu izleyen birçok kişi, başbakan yardımcısının sineği yuttuğunu iddia etti. Ancak video açısından dolayı sineğe ne olduğu tam olarak görülmüyor.

İşte, saniye saniye o anlar...