Son Dakika Haberleri: Canlı yayında dudağına konan sineği yuttu! Başbakan yardımcısının bu videosu alay konusu oldu!

Avustralya'da Başbakan Yardımcısı Steven Miles'ın başına talihsiz bir olay geldi. Bir basın toplantısı düzenlendiği esnada Miles, yüzüne konan ve dudağına doğru yürüyen sineği fark etmeyerek dilini dışarı çıkardı. Bu esnada sinek görüntüden kayboldu. Başta, Avustralya'daki muhalefet partisi olmak üzere videoyu izleyen birçok kişi, başbakan yardımcısının sineği yuttuğunu iddia etti. Ancak video açısından dolayı sineğe ne olduğu tam olarak görülmüyor.
İşte, saniye saniye o anlar...
Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir kaza geçirdi. Miles, basın mensuplarına koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kamerların karşısına geçti. Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yakalaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu.
Avusturalya'nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu | Video
Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı. Miles'in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da idda edildi.
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